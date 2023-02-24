Jozsef Balazs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozsef Balazs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jozsef Balazs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jozsef Balazs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jozsef Balazs 2 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Balázs József Balázs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jozsef Balazs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMF Hungary Kft yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jozsef Balazs'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jozsef Balazs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jozsef Balazs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jozsef Balazs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jozsef Balazs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2018 yılında Airnergy U17

2 Ağustos 2020 yılında Szent István

20 Temmuz 2021 yılında III. Kerület

1 Temmuz 2022 yılında MTK Budapest

1 Ocak 2023 yılında Paksi FC

30 Haziran 2023 yılında MTK Budapest

Jozsef Balazs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jozsef Balazs şuan Paksi FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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