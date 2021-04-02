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  3. JP Morgan'dan Bitcoin ve kripto para analizi geldi

JP Morgan'dan Bitcoin ve kripto para analizi geldi

JP Morgan'ın yayımladığı araştırma raporunda Bitcoin detayı dikkat çekti. Söz konusu raporda, kripto paraların başı Bitcoin'in oynaklığının azalması yatırımcıların kripto paraya ilgisini artıracağı görüşü yer alıyor. 

JP Morgan'dan Bitcoin ve kripto para analizi geldi

Yayımladığı araştırma raporunda Bitcoin'in oynaklığının azalmasının yatırımcıları kripto piyasasına karşı iyimser davranmaya itebileceği görüşüne yer veren JP Morgan, “Bitcoin’in oynaklığının normalleştiğine dair işaretler cesaretlendirici” dedi. Aynı zamanda Bitcoin'deki normalleşmenin kurumsal yatırımcıların ilgisini çekebileceğinin altını çizdi.

Bitcoin oynaklığının üç aylık süre ile yüzde 90'ın üzerinden yüzde 86'ya gerilediğini ifade eden şirket 6 aylık oynaklığın ise yüzde 73 civarında sabit bir seyir izlediğini ifade etti. 

JP Morgan stratejistlerine göre, Bitcoin’deki oynaklık risk yönetimi perspektifinden bakıldığında yüksek risk sermayesi ihtiyacını da beraberinde getiriyordu.JP Morgan dan Bitcoin ve kripto para analizi geldi

BORSALARDAN MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

Şu an ABD’de hiçbir büyük banka Bitcoin’e direk olarak erişim hizmeti sağlamazken, Goldman Sachs ikinci çeyrekte özel varlık yönetim biriminde Bitcoin ve diğer kripto paraların müşterilerin erişimine açılacağı haberini açıklamıştı.

JP Morgan stratejistleri Borsa yatırım fonlarından 20 milyar dolar çıkış olduğunu kripto piyasasına ise 7 milyar dolarlık giriş olduğunu vurguladı.

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