Ju Gong Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Gong Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ju Gong Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ju Gong Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ju Gong Kim 23 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김주공 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ju Gong Kim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ju Gong Kim'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ju Gong Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/__ju.g/

Ju Gong Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ju Gong Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ju Gong Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ju Gong Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Jeonju THS

1 Ocak 2015 yılında Jeonju Uni

4 Ocak 2019 yılında Gwangju FC

6 Ocak 2022 yılında Jeju United

Ju Gong Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ju Gong Kim şuan Jeju United takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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