Ju Hun Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ju Hun Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ju Hun Song adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ju Hun Song Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ju Hun Song 13 Ocak 1994 tarihinde Gumi, Gyeongbuk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 송주훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ju Hun Song Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Ju Hun Song, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ju Hun Song'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ju Hun Song Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ju Hun Song isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ju Hun Song Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ju Hun Song futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Konkuk Uni

1 Ocak 2014 yılında Albirex Niigata

14 Temmuz 2015 yılında Mito HollyHock

31 Aralık 2016 yılında Albirex Niigata

1 Şubat 2019 yılında Gyeongnam FC

9 Temmuz 2019 yılında TJ Tianhai

9 Temmuz 2020 yılında SZ FC

4 Ocak 2021 yılında Jeju United

21 Haziran 2021 yılında Gimcheon Sangmu

31 Aralık 2022 yılında Jeju United

Ju Hun Song Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ju Hun Song şuan Jeju United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ju Hun Song Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gyeongbuk Bisan Elementary School (-2006),Icheon Middle School (2007-2009),Gwangmyeong Technical High School (2010-2012),Konkuk University (2013)

Güney Kore takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U21 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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