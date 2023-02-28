Juan Arguello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Arguello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Arguello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Arguello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Arguello 28 Eylül 1991 tarihinde Atyra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Argüello Arias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Arguello Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Arguello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Juan Arguello'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Arguello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Arguello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Arguello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Arguello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Nacional

1 Temmuz 2019 yılında Luqueño

1 Ekim 2020 yılında Nacional

Juan Arguello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Arguello şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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