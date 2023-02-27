Juan Barreda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Barreda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Barreda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Barreda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Barreda 20 Mart 1993 tarihinde Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Juan Augusto Barreda Bellido şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Barreda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Barreda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Barreda'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Barreda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/juanbarreda93

http://www.instagram.com/juanbarreda4/

Juan Barreda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Barreda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Barreda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Barreda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Cienciano

1 Ocak 2015 yılında León de Huánuco

1 Ocak 2016 yılında Ayacucho FC

14 Ocak 2017 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2018 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2019 yılında Unión Huaral

1 Mart 2020 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2022 yılında Sport Huancayo

Juan Barreda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Barreda şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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