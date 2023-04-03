Juan Camilo Becerra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Camilo Becerra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Camilo Becerra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Camilo Becerra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Camilo Becerra 23 Şubat 1998 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Camilo Becerra Maya şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Camilo Becerra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Special One yapmaktadır. Juan Camilo Becerra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 25 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Camilo Becerra'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Camilo Becerra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Camilo Becerra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Camilo Becerra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Camilo Becerra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında Watford U23

17 Temmuz 2017 yılında R. Valladolid B

30 Haziran 2018 yılında Watford U23

22 Temmuz 2018 yılında CD Teruel

30 Mayıs 2019 yılında Watford U23

31 Mayıs 2019 yılında Cornellà

27 Temmuz 2020 yılında Watford U23

25 Ağustos 2020 yılında RCD Espanyol B

6 Temmuz 2021 yılında Ponferradina

30 Ocak 2022 yılında RCD Espanyol B

31 Ocak 2022 yılında Gimnàstic

30 Haziran 2022 yılında RCD Espanyol B

Juan Camilo Becerra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Camilo Becerra şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.