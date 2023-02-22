Juan Cataldi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Cataldi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Cataldi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Cataldi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Cataldi 17 Aralık 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Cataldi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Cataldi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 6 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Cataldi'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Cataldi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Cataldi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Cataldi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Cataldi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Gimnasia II

3 Ağustos 2020 yılında Bolívar

31 Aralık 2020 yılında Gimnasia II

6 Eylül 2021 yılında OF Ierapetras

Juan Cataldi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Cataldi şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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