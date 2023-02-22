Juan Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Dominguez 8 Ocak 1990 tarihinde Pontedeume şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Domínguez Lamas şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Dominguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Juan Dominguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Dominguez'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Deportivo Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Depor Juvenil A

1 Temmuz 2008 yılında Deportivo B

1 Ocak 2010 yılında Dep. La Coruña

1 Temmuz 2016 yılında Mallorca

30 Haziran 2017 yılında Dep. La Coruña

23 Ağustos 2017 yılında Reus Deportiu

28 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2019 yılında Sturm Graz

29 Ağustos 2020 yılında PAS Giannina

23 Ağustos 2022 yılında Asteras Tripoli

Juan Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Dominguez şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Narón Balompé (2001-2004), Deportivo de La Coruña (2004-2008)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.