Juan İgnacio Goyeneche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İgnacio Goyeneche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan İgnacio Goyeneche kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan İgnacio Goyeneche ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan İgnacio Goyeneche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İgnacio Goyeneche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan İgnacio Goyeneche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan İgnacio Goyeneche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan İgnacio Goyeneche 31 Ocak 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan İgnacio Goyeneche Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan İgnacio Goyeneche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro II futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro II takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Juan İgnacio Goyeneche'nin CA San Lorenzo de Almagro II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan İgnacio Goyenecheboyu ve yaşı kaç

Juan İgnacio Goyeneche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan İgnacio Goyeneche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında San Lorenzo II

Juan İgnacio Goyeneche kimdir

Juan İgnacio Goyeneche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan İgnacio Goyeneche şuan CA San Lorenzo de Almagro II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan İgnacio Goyeneche nereli

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