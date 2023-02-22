Juan İturbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan İturbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan İturbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan İturbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan İturbe 4 Haziran 1993 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Paraguay,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Iturbe Arévalos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan İturbe Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Juan İturbe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 7 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Juan İturbe'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan İturbe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Juan_iturbe93

http://www.instagram.com/juan_iturbe93/

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http://www.facebook.com/iturbejuanmanuel/?fref=ts

Juan İturbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan İturbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan İturbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan İturbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Club Cerro U19

1 Temmuz 2009 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2011 yılında FC Porto

1 Ocak 2013 yılında River Plate

30 Haziran 2013 yılında FC Porto

2 Eylül 2013 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2014 yılında FC Porto

1 Temmuz 2014 yılında Hellas Verona

16 Temmuz 2014 yılında Roma

1 Ocak 2016 yılında Bournemouth

30 Haziran 2016 yılında Roma

4 Ocak 2017 yılında Torino

30 Haziran 2017 yılında Roma

21 Ağustos 2017 yılında Club Tijuana

30 Haziran 2018 yılında Roma

1 Temmuz 2018 yılında Club Tijuana

2 Temmuz 2018 yılında UNAM Pumas

1 Şubat 2020 yılında Pachuca

30 Haziran 2020 yılında UNAM Pumas

7 Ağustos 2021 yılında Aris Selanik

Juan İturbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan İturbe şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juan İturbe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Universal (2005-2006), Trinidense (2006-2007), Cerro Porteño (2007-2009)

Paraguay takımında 11 numaralı formasıyla 4 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 5 gol atmıştır.

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