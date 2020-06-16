Juan Jesus bombası! Fenerbahçe'den transfer harekatı

İtalya Seri A Lig ekiplerinden milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma kulübünün Brezilyalı başarılı stoperi Juan Jesus ve menajeri ile görüşen Ali Koç ve ekibi oyuncuyla her konuda anlaştı.Fenerbahçe kulübü oyuncuya yıllık 1.8 milyon Euro teklif ederken imza parası olarak da 2 milyon Euro teklif etti. Oyuncunun teklifi düşünmeden kabul ettiği ve imza atacağı günü sabırsızlıkla beklediği vurgulanırken Roma kulübünün transferde bir zorluk çıkarmayacağı ve oyuncu için bonservis talep edilmeyeceği öğrenildi.

İNTER'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Roma'da bu sezon 3'ü lig olmak üzere sadece 4 maça çıkan Juan Jesus, 2017-2018 sezonunun başında Inter'den 8 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti.