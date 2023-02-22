Juan Larrea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Larrea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Larrea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Larrea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Larrea 15 Temmuz 1993 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Juan Alberto Larrea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Larrea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GF Scouter yapmaktadır. Juan Larrea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Larrea'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Larrea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Larrea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Larrea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Larrea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ferro

10 Temmuz 2014 yılında Comunicaciones

31 Aralık 2014 yılında Ferro

1 Temmuz 2016 yılında Canuelas FC

22 Temmuz 2017 yılında Quilmes

5 Temmuz 2019 yılında Apollon Smyrnis

24 Ağustos 2020 yılında Panachaiki

5 Ağustos 2021 yılında Anag. Karditsas

27 Temmuz 2022 yılında Panachaiki

Juan Larrea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Larrea şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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