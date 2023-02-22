Juan Manuel Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Manuel Arias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan Manuel Arias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan Manuel Arias 4 Haziran 1999 tarihinde Ciudad Autónoma de Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan Manuel Arias Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Manuel Arias, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Manuel Arias'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Juan Manuel Arias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan Manuel Arias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında San Lorenzo U20
1 Temmuz 2018 yılında Huracán U20
1 Temmuz 2021 yılında Huracán
12 Ağustos 2021 yılında Agia Napa
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
12 Ocak 2023 yılında Diagoras
Juan Manuel Arias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan Manuel Arias şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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