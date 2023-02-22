Juan Manuel Arias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Arias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Juan Manuel Arias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Manuel Arias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.