Juan Mattea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Mattea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Mattea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Mattea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Mattea 2 Mayıs 1996 tarihinde Rio Cuarto, Cordoba şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Ignacio Mattea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Mattea Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Mattea'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Mattea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Mattea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Mattea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Mattea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

31 Ocak 2020 yılında Mons Calpe

1 Temmuz 2020 yılında Panserraikos

22 Mart 2021 yılında Niki Volou

28 Temmuz 2021 yılında Asseminese

14 Ocak 2022 yılında Grotta 1984

6 Şubat 2022 yılında Vergiatese

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2023 yılında AO Egaleo

Juan Mattea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Mattea şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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