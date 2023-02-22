Juan Munafo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Munafo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Munafo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Munafo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Munafo 20 Mart 1988 tarihinde Vicente López şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Munafo Horta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Munafo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Juan Munafo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 2 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Juan Munafo'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Munafo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Munafo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Munafo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Munafo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Panthrakikos

1 Temmuz 2010 yılında Platanias

30 Haziran 2011 yılında Panthrakikos

1 Temmuz 2013 yılında Asteras Tripoli

31 Ağustos 2015 yılında Platanias

2 Ağustos 2017 yılında Asteras Tripoli

Juan Munafo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Munafo şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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