Juan Muriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Muriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Muriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Muriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Muriel 7 Mayıs 1989 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Muriel Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Muriel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Muriel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Muriel'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Muriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Muriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Muriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Muriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2012 yılında Patriotas

1 Temmuz 2012 yılında Monagas SC

1 Ocak 2013 yılında Tucanes FC

22 Temmuz 2013 yılında Llaneros EF

1 Ocak 2014 yılında Expreso Rojo

1 Ocak 2015 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2015 yılında Pasto B

1 Ocak 2016 yılında Managua FC

1 Temmuz 2016 yılında Estudiantes

1 Ocak 2018 yılında Caracas FC

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

17 Şubat 2021 yılında Estudiantes

22 Eylül 2022 yılında GS Ilioupolis

Juan Muriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Muriel şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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