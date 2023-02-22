Juan Neira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Neira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Neira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Neira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Neira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Neira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Neira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Neira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Neira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Neira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Neira 21 Şubat 1989 tarihinde Azul şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Juan Ángel Neira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Neira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Juan Neira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Juan Neira'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Juan Neira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Neira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.65 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Neira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Neira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2006 yılında Gimnasia

4 Ağustos 2011 yılında Lanús

30 Haziran 2012 yılında Gimnasia

23 Temmuz 2012 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2013 yılında Gimnasia

31 Temmuz 2013 yılında Tecos

28 Mayıs 2014 yılında Min. Zacatecas

5 Eylül 2014 yılında CA Fénix

22 Ocak 2015 yılında Newell's

1 Temmuz 2015 yılında Coras de Tepic

1 Temmuz 2016 yılında Min. Zacatecas

31 Aralık 2016 yılında Coras de Tepic

1 Temmuz 2017 yılında Zacatepec

1 Temmuz 2018 yılında OFI Girit

Juan Neira kimdir

Juan Neira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Neira şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Juan Neira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Neira nereli

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