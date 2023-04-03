Juan Onate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Onate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Juan Onate kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Onate ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.