Juan Onate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Onate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Onate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan Onate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan Onate 13 Kasım 2000 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Antonio Oñate Benavides şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan Onate Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IS SPORTS AGENCY INTERSOCCER yapmaktadır. Juan Onate, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Onate'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Juan Onate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan Onate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Málaga Juv. A
1 Temmuz 2019 yılında Torremolinos
1 Temmuz 2020 yılında Málaga C
1 Ocak 2021 yılında Torremolinos
1 Temmuz 2022 yılında A. Malagueño
Juan Onate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan Onate şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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