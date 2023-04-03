Juan Pablo Arango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Arango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Arango adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Arango Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Arango 29 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Arango Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata II takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Arango'nin Club Estudiantes de La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Arango Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Arango Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Arango şuan Club Estudiantes de La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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