Juan Pablo Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan Pablo Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan Pablo Sanchez 18 Nisan 2003 tarihinde Hartford, Connecticut şehrinde doğmuştur. Kanada,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan Pablo Sanchez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Sanchez'nin Valour FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Juan Pablo Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan Pablo Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Ocak 2023 yılında Valour FC
Juan Pablo Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan Pablo Sanchez şuan Valour FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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