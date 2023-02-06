Juan Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Quintero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Quintero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Quintero 23 Mart 1995 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Sebastián Quintero Fletcher şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Quintero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Juan Quintero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Quintero'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Quintero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juanquinterof3/

Juan Quintero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Quintero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Quintero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Quintero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Deportivo Cali

1 Ağu 2017 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2018 yılında Deportivo Cali

28 Ocak 2019 yılında Fortaleza

17 Ağu 2021 yılında Juventude

31 Aralık 2021 yılında Fortaleza

18 Şubat 2022 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2022 yılında Fortaleza

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Juan Quintero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Quintero şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Juan Quintero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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