Juankar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juankar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juankar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juankar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juankar 30 Mart 1990 tarihinde Boadilla del Monte şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Carlos Pérez López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juankar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RR-Soccer Management Agency yapmaktadır. Juankar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Juankar'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juankar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/juankarperezofficial/

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Juankar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juankar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juankar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juankar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2009 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2011 yılında SC Braga

1 Ağustos 2011 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2012 yılında SC Braga

1 Temmuz 2012 yılında Betis

30 Haziran 2014 yılında SC Braga

6 Temmuz 2014 yılında Granada

30 Haziran 2015 yılında SC Braga

1 Temmuz 2015 yılında Málaga CF

30 Haziran 2017 yılında SC Braga

19 Temmuz 2017 yılında Málaga CF

9 Eylül 2020 yılında Panathinaikos

Juankar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juankar şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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