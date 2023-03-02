Juanma Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanma Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juanma Bravo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juanma Bravo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juanma Bravo 10 Şubat 1998 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Manuel Bravo Alcántara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juanma Bravo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Identity Sports yapmaktadır. Juanma Bravo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Juanma Bravo'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juanma Bravo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/juanma_6ba

http://www.instagram.com/juanma_6ba/?hl=es

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Juanma Bravo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juanma Bravo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Juanma Bravo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juanma Bravo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Murcia Imperial

18 Ağustos 2017 yılında Real Murcia

1 Eylül 2020 yılında Alcorcón

Juanma Bravo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juanma Bravo şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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