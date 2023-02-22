Juanpi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juanpi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juanpi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juanpi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juanpi 24 Ocak 1994 tarihinde Caracas şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Venezuela,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Añor şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juanpi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM10 SPORT yapmaktadır. Juanpi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juanpi'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juanpi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juanpi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juanpi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juanpi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında A. Malagueño

1 Temmuz 2014 yılında Málaga CF

31 Ocak 2019 yılında SD Huesca

30 Haziran 2019 yılında Málaga CF

10 Ekim 2020 yılında Al-Ain FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

22 Haziran 2022 yılında Caracas FC

31 Ocak 2023 yılında Panetolikos

Juanpi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juanpi şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juanpi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Colegio San Ignacio de Loyola, Caracas FC

Venezuela takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.