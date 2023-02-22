Judah Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Judah Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Judah Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Judah Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Judah Garcia 24 Ekim 2000 tarihinde San Fernando şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Trinidad ve Tobago uyrukludur.Gerçek adı da Judah Emmanuel Garcia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Judah Garcia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LA Football Consulting yapmaktadır. Judah Garcia, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Judah Garcia'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Judah Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Judah Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Judah Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Judah Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Point Fortin

30 Kasım 2020 yılında NEROCA FC

3 Ağustos 2021 yılında AEK Atina B

Judah Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Judah Garcia şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Judah Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trinidad ve Tobago takımında 7 numaralı formasıyla 18 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

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