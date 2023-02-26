Judas Moseamedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Judas Moseamedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Judas Moseamedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Judas Moseamedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Judas Moseamedi 22 Ocak 1994 tarihinde Tzaneen, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Judas Moseamedi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Judas Moseamedi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Judas Moseamedi'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Judas Moseamedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Judas Moseamedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Judas Moseamedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Judas Moseamedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Black Aces

1 Ağustos 2018 yılında FS Stars

9 Ocak 2019 yılında Cape Town City

10 Ocak 2019 yılında Maritzburg Utd.

30 Haziran 2019 yılında Cape Town City

1 Temmuz 2019 yılında Maritzburg Utd.

17 Ağustos 2021 yılında Stellenbosch FC

18 Ocak 2023 yılında Marumo

Judas Moseamedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Judas Moseamedi şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Judas Moseamedi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mpumalanga Black Aces FC Academy

Güney Afrika U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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