Jude Arthur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jude Arthur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jude Arthur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jude Arthur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jude Arthur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jude Arthur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jude Arthur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jude Arthur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jude Arthur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jude Arthur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jude Arthur 8 Haziran 1999 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Jude Ekow Arthur şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jude Arthur Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Berlin Sports - BFT yapmaktadır. Jude Arthur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jude Arthur'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jude Arthur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jude Arthur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Jude Arthur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jude Arthur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Liberty Prof.

11 Ocak 2019 yılında SJK Seinäjoki

31 Aralık 2019 yılında Liberty Prof.

1 Ocak 2020 yılında SJK Seinäjoki

4 Ağustos 2022 yılında FC Haka

31 Aralık 2022 yılında SJK Seinäjoki

22 Ocak 2023 yılında Samgurali

Jude Arthur kimdir

Jude Arthur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jude Arthur şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Jude Arthur nereli

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