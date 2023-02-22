Jude Winchester kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jude Winchester Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jude Winchester adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jude Winchester Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jude Winchester 13 Nisan 1993 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jude Winchester Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jude Winchester, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jude Winchester'nin Crusaders FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jude Winchester Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jude Winchester isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jude Winchester Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jude Winchester futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Linfield

1 Ağustos 2011 yılında Kilmarnock FC U20

1 Ocak 2013 yılında Kilmarnock FC

31 Ocak 2014 yılında Cliftonville

31 Mayıs 2014 yılında Kilmarnock FC

2 Temmuz 2014 yılında Cliftonville

1 Temmuz 2018 yılında Ballymena

13 Ocak 2022 yılında Crusaders

Jude Winchester Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jude Winchester şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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