Jugurtha Hamroun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jugurtha Hamroun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jugurtha Hamroun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jugurtha Hamroun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jugurtha Hamroun 27 Ocak 1989 tarihinde Tizi-Ouzou şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jugurtha Hamroun Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YSI Football Developers yapmaktadır. Jugurtha Hamroun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khor SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Khor SC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jugurtha Hamroun'nin Al-Khor SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jugurtha Hamroun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jugurtha Hamroun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jugurtha Hamroun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jugurtha Hamroun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Guingamp

1 Temmuz 2011 yılında Chern. Burgas

17 Ocak 2012 yılında Karabükspor

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2015 yılında Otelul Galati

9 Temmuz 2015 yılında Steaua Bucarest

31 Ağustos 2016 yılında Al-Sadd SC

30 Haziran 2017 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2017 yılında Al-Sadd SC

15 Ağustos 2018 yılında Al-Kharitiyath

28 Ocak 2019 yılında Al-Sadd SC

19 Şubat 2019 yılında Qatar SC

30 Haziran 2019 yılında Al-Sadd SC

2 Eylül 2019 yılında BB Erzurumspor

21 Ocak 2021 yılında Samsunspor

31 Temmuz 2021 yılında Al-Markhiya SC

1 Şubat 2023 yılında Al-Khor SC

Jugurtha Hamroun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jugurtha Hamroun şuan Al-Khor SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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