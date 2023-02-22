Juha Pirinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juha Pirinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juha Pirinen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juha Pirinen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juha Pirinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juha Pirinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juha Pirinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juha Pirinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juha Pirinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juha Pirinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juha Pirinen 22 Ekim 1991 tarihinde Valkeakoski şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juha Pirinen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Allin yapmaktadır. Juha Pirinen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juha Pirinen'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juha Pirinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juha Pirinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Juha Pirinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juha Pirinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FC Haka

1 Ocak 2009 yılında Tampere United

1 Şubat 2011 yılında FC Haka

17 Mart 2014 yılında MYPA

26 Ocak 2015 yılında RoPS

1 Ocak 2017 yılında HJK Helsinki

8 Ocak 2019 yılında Tromsø IL

21 Temmuz 2020 yılında AS Trencin

2 Temmuz 2022 yılında Volos NPS

Juha Pirinen kimdir

Juha Pirinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juha Pirinen şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Juha Pirinen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya takımında 16 numaralı formasıyla 10 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juha Pirinen nereli

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