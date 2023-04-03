Jules Houttequiet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jules Houttequiet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jules Houttequiet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jules Houttequiet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jules Houttequiet 5 Eylül 2002 tarihinde Bornem şehrinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jules Houttequiet Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jules Houttequiet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jules Houttequiet'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jules Houttequiet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/jules.houttequiet

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Jules Houttequiet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jules Houttequiet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jules Houttequiet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jules Houttequiet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Anderlecht U18

1 Temmuz 2020 yılında KV Mechelen U21

7 Temmuz 2021 yılında Helmond Sport

30 Haziran 2022 yılında KV Mechelen U21

Jules Houttequiet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jules Houttequiet şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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