Julian Bartolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Bartolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Bartolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Bartolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Bartolo 15 Nisan 1996 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Bartolo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AREA SPORT TEAM yapmaktadır. Julian Bartolo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Bartolo'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Julian Bartolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Bartolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julian Bartolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Bartolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında San Miguel

14 Temmuz 2018 yılında Guillermo Brown

4 Temmuz 2019 yılında Acassuso CF

7 Ağustos 2020 yılında Volos NPS

1 Temmuz 2022 yılında Asteras Tripoli

Julian Bartolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Bartolo şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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