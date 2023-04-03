Julian Pauli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Pauli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Pauli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Julian Pauli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Julian Pauli 18 Temmuz 2005 tarihinde London şehrinde doğmuştur. Almanya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Julian Andreas Pauli şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Julian Pauli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Julian Pauli, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Pauli'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Julian Pauli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/j.p.s.2.0
Julian Pauli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Julian Pauli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U17
1 Ağustos 2021 yılında 1.FC Köln U17
1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln U19
Julian Pauli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Julian Pauli şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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