Julian Rijkhoff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Rijkhoff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Rijkhoff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Julian Rijkhoff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Julian Rijkhoff 25 Ocak 2005 tarihinde Purmerend şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Julian Dean Rijkhoff şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Julian Rijkhoff Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESA & GFM yapmaktadır. Julian Rijkhoff, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Julian Rijkhoff'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Julian Rijkhoff Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/julianrijkhoff/
Julian Rijkhoff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Julian Rijkhoff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Ajax Altyapı
1 Temmuz 2020 yılında Ajax U17
25 Ocak 2021 yılında B. Dortmund U17
1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund U19
Julian Rijkhoff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Julian Rijkhoff şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Purmerend, Ajax (2012-2021), Borussia Dortmund (2021-)
Julian Rijkhoff Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Hollanda U18 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.
Hollanda U17 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.
Hollanda U15 takımında 9 numaralı formasıyla 30 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 7 gol atmıştır.
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