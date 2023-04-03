Julito Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julito Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julito Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julito Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julito Martinez 2 Kasım 2000 tarihinde Requena şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Julio Martínez Cortés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julito Martinez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Julito Martinez, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julito Martinez'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julito Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/julito2612/

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Julito Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julito Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Julito Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julito Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Córdoba CF Altya

1 Temmuz 2017 yılında Córdoba Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında A. Malagueño

6 Temmuz 2022 yılında Recre Granada

Julito Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julito Martinez şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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