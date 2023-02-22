Julius David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Julius David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Julius David 8 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Julius David Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Julius David'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Julius David Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Julius David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Julius David şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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