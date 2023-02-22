Julius Emiloju Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Emiloju Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Emiloju Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Julius Emiloju Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Julius Emiloju Junior 5 Temmuz 1998 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Julius Emiloju Oriyomi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Julius Emiloju Junior Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pole-1 yapmaktadır. Julius Emiloju Junior, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Julius Emiloju Junior'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Julius Emiloju Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Julius Emiloju Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Bendel Ins.
1 Temmuz 2019 yılında FC Heartland
1 Temmuz 2020 yılında Wikki Tourists
31 Ocak 2021 yılında MFM FC
Julius Emiloju Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Julius Emiloju Junior şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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