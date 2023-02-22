Julius İkechukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius İkechukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius İkechukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Julius İkechukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Julius İkechukwu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Julius İkechukwu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına - tarihinde katılmıştır. Julius İkechukwu'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Julius İkechukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Julius İkechukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Julius İkechukwu şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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