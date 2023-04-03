Julius Voldby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Voldby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julius Voldby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Julius Voldby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Julius Voldby 9 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Julius Voldby Rosenberg Hansen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Julius Voldby Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Midtjylland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Midtjylland U19 takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julius Voldby'nin FC Midtjylland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Julius Voldby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Julius Voldby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2021 yılında AC Horsens U19
5 Temmuz 2022 yılında Midtjylland U19
Julius Voldby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Julius Voldby şuan FC Midtjylland U19 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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