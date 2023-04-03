Julius Voldby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Voldby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Julius Voldby kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julius Voldby ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.