Jun Nishikawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Nishikawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Nishikawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Nishikawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Nishikawa 21 Şubat 2002 tarihinde Kawasaki, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 西川 潤 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Nishikawa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Jun Nishikawa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jun Nishikawa'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Jun Nishikawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Nishikawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jun Nishikawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Nishikawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Toko Gakuen HS

1 Şubat 2020 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2022 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2024 yılında Cerezo Osaka

Jun Nishikawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Nishikawa şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Jun Nishikawa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U20 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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