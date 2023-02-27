Jun Yub Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Yub Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Yub Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jun Yub Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jun Yub Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Yub Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jun Yub Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jun Yub Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jun Yub Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jun Yub Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jun Yub Kim 10 Mayıs 1988 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김준엽 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jun Yub Kim Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jun Yub Kim'nin Incheon United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jun Yub Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kimjoonyub/

Jun Yub Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jun Yub Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Jun Yub Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jun Yub Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Hongik Uni

1 Ocak 2010 yılında Jeju United

1 Ocak 2013 yılında Gwangju FC

1 Ocak 2014 yılında Gyeongnam FC

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2016 yılında Ansan Mugunghwa

1 Ocak 2017 yılında Asan Mugunghwa

6 Ekim 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Bucheon FC

14 Ocak 2019 yılında Daegu FC

1 Ocak 2020 yılında Incheon Utd.

Jun Yub Kim kimdir

Jun Yub Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jun Yub Kim şuan Incheon United takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Balgok Middle School (2003),
Kyunghee High School (2004-2006),
Hongik University (2007-2009)

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Jun Yub Kim nereli

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