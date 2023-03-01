Junaid Bell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junaid Bell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junaid Bell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Junaid Bell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Junaid Bell {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Junaid Bell Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına - tarihinde katılmıştır. Junaid Bell'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Junaid Bell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Junaid Bell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Junaid Bell şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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