Jungle filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

JUNGLE FİLMİNİN KONUSU

3 arkadaş seyyah Yossi, öğretmen Marcus ve fotoğraf sanatçısı Kevin bir şekilde amazon onların ilgisini çekmekte ve sürekli oraları keşfetmek istemektedirler. 1980 yıllarında o zamanlar yossi 22 yaşındadır ve adrenalin isteği oldukça fazladır. Bu 3 arkadaşa rehberlik etmek için yeni tanıştıkları Karl Ruprechter yol gösterecektir. Çok fazla olumsuz şey olmadan amazon’un derinliklerine doğru giderken aslında hayatta kalmak için neler yapabileceklerini görecekler ve belkide hayatlarında son gördükleri şey büyük ağaçlar olacaktır.

JUNGLE FİLMİ KÜNYE

Orijinal İsmi: Jungle

Tür: Aksiyon , Dram , Gerilim , Macera

Yönetmen: Greg McLean

Senarist: Justin Monjo , Yossi Ghinsberg

Yapımı: 2017 - Avustralya

JUNGLE FİLMİNİN OYUNCULARI

Alex Russell

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Daniel Radcliffe

Thomas Kretschmann