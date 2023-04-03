Juninho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juninho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juninho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juninho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juninho 29 Mart 2003 tarihinde Assis şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luiz Fernando Silvestre Junior şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juninho Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F3 Sports yapmaktadır. Juninho, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 29 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Juninho'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Juninho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juninho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Mart 2023 yılında Mirassol-SP
30 Kasım 2023 yılında Athletico U20
Juninho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juninho şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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