Junior Bakayoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Bakayoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Bakayoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Bakayoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Bakayoko 2 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Messemo Junior Bakayoko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Bakayoko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 23 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Junior Bakayoko'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Junior Bakayoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Bakayoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junior Bakayoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Bakayoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Stade Poitevin

1 Temmuz 2016 yılında Saint-Nazaire

1 Temmuz 2017 yılında Stade Poitevin

1 Ağustos 2018 yılında Toulouse Rodéo

16 Temmuz 2019 yılında AS Béziers

23 Ekim 2020 yılında PS Kalamata

Junior Bakayoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Bakayoko şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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