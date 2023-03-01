Junior Luamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Luamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Junior Luamba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Junior Luamba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.