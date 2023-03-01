Junior Luamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Luamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Luamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Junior Luamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Junior Luamba 27 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere,Kongo DC uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Junior Luamba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junior Luamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 4 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Junior Luamba'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Junior Luamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Junior Luamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Eylül 2020 yılında Oldham Athletic
Junior Luamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Junior Luamba şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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