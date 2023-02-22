Junior Ogedi Uzokwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Ogedi Uzokwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junior Ogedi Uzokwe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Junior Ogedi Uzokwe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Junior Ogedi Uzokwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Ogedi Uzokwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junior Ogedi Uzokwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Ogedi Uzokwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Ogedi Uzokwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Ogedi Uzokwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Ogedi Uzokwe 3 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Junior Chukwuemeka Ogedi-Uzokwe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Ogedi Uzokwe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CREST SMG Ltd yapmaktadır. Junior Ogedi Uzokwe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Junior Ogedi Uzokwe'nin Glentoran FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Ogedi Uzokwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Ogedi Uzokwe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Junior Ogedi Uzokwe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Ogedi Uzokwe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Aveley FC

1 Mart 2014 yılında Hucknall Town FC

1 Temmuz 2014 yılında Carlton Town

1 Ekim 2014 yılında Gedling

1 Ocak 2015 yılında Hayes & Yeading

1 Temmuz 2015 yılında FC Barkingside

4 Aralık 2015 yılında Lewes

1 Şubat 2016 yılında Türk Ocağı

1 Ağustos 2017 yılında Maldon/Tiptree

3 Ocak 2018 yılında Colchester Utd.

27 Temmuz 2018 yılında Bromley

7 Ocak 2019 yılında Colchester Utd.

6 Şubat 2019 yılında Derry City

26 Ekim 2019 yılında Colchester Utd.

4 Şubat 2020 yılında Hapoel Hadera

1 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

24 Temmuz 2020 yılında Sligo Rovers

24 Şubat 2021 yılında Dundalk FC

1 Temmuz 2021 yılında Derry City

31 Aralık 2021 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2022 yılında Bohemians

31 Ocak 2023 yılında Glentoran

Junior Ogedi Uzokwe kimdir

Junior Ogedi Uzokwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Ogedi Uzokwe şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leyton Orient,
Thamesmead Town,
Millwall FC

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Junior Ogedi Uzokwe nereli

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