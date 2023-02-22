Junior Salomon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Salomon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junior Salomon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Junior Salomon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Junior Salomon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Salomon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junior Salomon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Salomon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Salomon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Salomon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Salomon 8 Nisan 1986 tarihinde Abomey şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Benin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Salomon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junior Salomon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Junior Salomon'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junior Salomon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Salomon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Junior Salomon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Salomon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında ASPAC FC

1 Aralık 2011 yılında ASEC Mimosas

1 Ocak 2013 yılında US Kraké

1 Temmuz 2013 yılında Bayelsa

10 Şubat 2016 yılında Plateau United

1 Temmuz 2020 yılında Lobi Stars

Junior Salomon kimdir

Junior Salomon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Salomon şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Junior Salomon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Benin takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Junior Salomon nereli

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