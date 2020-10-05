Junuzovic, Trabzonspor için yola çıkıyor!

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaşan ancak ligi 2. sırada bitiren Trabzonspor, orta sahada yaşadığı alternatif sorununu Zlatko Junuzovic ile çözmek istiyor. Bordo-mavili ekip, daha öncede kadrosuna katmak istediği ancak o dönem gerçekleşmeyen Junuzovic ile tekrar pazarlıklara başladı. Salzburg'da forma giyen 33 yaşındaki Sırbistanlı futbolcunun transferinde gün içinde gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Daha önceki transfer görüşmelerinden dolayı Trabzon hakkında bilgisi olan Junuzovic'in tarafların anlaşması durumunda bugün Türkiye'ye gelebileceği vurgulandı. Teknik Direktör Eddie Newton, yönetime iyi ve ayaklarına hakim bir orta saha istediğini belirtmişti. Bunun üzerine Junuzovic ile temas kuran Trabzonspor yönetimi, transferi kısa sürede bitirmek istiyor.

Geçen sezon 34 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 4 kez ağları sarsarken, 11 de gol pası verdi.